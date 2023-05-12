12.05.2023 12:41

На Харківщині жінка створила інтернет-магазин, щоб ошукувати покупців

Правоохоронці Чугуївського району викрили жінку, яка ошукувала громадян під приводом продажу товарів в соціальних мережах.



facebook.com/police.kharkov

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у соціальній мережі було створено інтернет-магазин, власницею якого виявилася шахрайка. Вона пропонувала одяг за значно заниженими цінами порівняно з ринковими. Зловмисниця отримувала передплату за замовлення, але ніколи не відправляла товар покупцям. Цим шахрайським способом вона ошукала близько 30 громадян з різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить принаймні 20 тисяч гривень.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України працівники поліції Чугуївського районного управління припинили протиправну діяльність жінки.



Зловмисницею виявились 25-річна мешканка Чугуєва. За місцем її мешкання правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили речові докази протиправної діяльності: мобільні телефони, сім-картки, комп’ютерну техніку, банківські картки та інше.



Встановлено, що жінка створила сторінку у соціальній мережі, де розміщували оголошення про продаж одягу. Товару у неї не було, але від покупців вона отримувала повну передплату на банківські картки, а після надходження коштів блокувала клієнтів та більше на зв’язок не виходила.



Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 23 епізодів шахрайської схеми. Вирішується питання про оголошення їй про підозру у вчиненні злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.



Працівники поліції закликають громадян, які стали жертвами вказаного злочину, звертатися з заявами до Чугуївського районного управління поліції або за номером 102.

Раніге РЕДПОСТ писав, що у Харкові співробітники Служби безпеки викрили та блокували функціонування протиправної схеми безпідставного оформлення інвалідності II чи III групи за хабарі.



