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12.05.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка займалася господарською діяльністю у взаємодії з окупантами

Торік під час окупації селища міського типу Великий Бурлук Куп’янського району жінка 1962 року народження здійснювала підприємницьку діяльність в кількох магазинах.

кримінал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що жінка продавала товари, які завозила з тимчасово окупованих територій.
 
За даним фактом слідчим відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.
 
Поліцейські затримали зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
 
12 травня жінці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Матеріали кримінального провадження спрямовані на розгляд до суду міста Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що суд скасував тендер на будівництво дороги у Харківській області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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