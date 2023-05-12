12.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області жінка займалася господарською діяльністю у взаємодії з окупантами

Торік під час окупації селища міського типу Великий Бурлук Куп’янського району жінка 1962 року народження здійснювала підприємницьку діяльність в кількох магазинах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що жінка продавала товари, які завозила з тимчасово окупованих територій.

За даним фактом слідчим відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Поліцейські затримали зловмисницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

12 травня жінці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Матеріали кримінального провадження спрямовані на розгляд до суду міста Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що суд скасував тендер на будівництво дороги у Харківській області.



