12.05.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Суд скасував тендер на будівництво дороги у Харківській області

Східним апеляційним господарським судом залишено без змін рішення суду першої інстанції про визнання незаконним та скасування рішення тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Харківській області щодо ремонту автомобільної дороги на суму 204 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Органами Харківської обласної прокуратури приділяється особлива увага сфері публічних закупівель, яка нерозривно пов’язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.

Встановлено, що Службою автомобільних доріг у Харківській області у грудні 2019 року за наслідками процедури публічних торгів укладено з підприємством договір про виконання робіт на будівництво автодороги «Р-51 Мерефа — Лозова — Павлоград» на суму 204 млн грн.

При цьому розпорядник коштів безпідставно застосував переговорну процедуру і таким чином уникнув проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт на будівництво автошляху. У зв’язку з цим прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом, який було задоволено.

Однак відповідач, не погодившись з вказаним рішенням, подав апеляційну скаргу на нього. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури та залишив рішення Господарського суду Харківської області в силі.



