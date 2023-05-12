12.05.2023 08:49 Рита Парфенова

Під Харковом тракторист підірвався на міні у полі, яке перевірили сапери

Підрив трактора на міні стався 11 травня у Богодухівському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранковіе зведення ХОВА.



«Вчора близько 15:30 в районі с. Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.



Як розповів «Слобідському краю» начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, пригода сталася на полі, яке напередодні було перевірено саперами.



«Напередодні на земельній ділянці саперами була проведена відповідна робота, втім чи міна була глибоко закопана, чи, може, це пластикова була. Кілька днів тому на одному місці сапери зняли п’ять мін, – розповів він.



За словами Коваленка, вибух пошкодив дискову борону, осколками побило кабіну трактора. На щастя, тракторист не постраждав. До речі, чоловік вже вдруге підривався на міні.



«Під час окупації сіл Турове і Макарове він їхав за кормами для тварин і підірвався. Це другий підрив, тоді він живий залишився і зараз Бог урятував. Питаю його: «Як почуваєте?», а він каже, сміючись: «Та не перший же раз, все нормально», – розмовів очільник Золочівської громади.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 травня у Харківській області чоловік підірвався на міні-пелюстці.



