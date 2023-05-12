Чорного лісоруба затримали у харківському метро

Затримано мешканця Харківщини, якого розшукували за порубку лісу.
Повідомлення про його затримку було передано особам, які розпочали розшук.Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 59-річного мешканця міста Тернопіль, який розшукується за вчинення крадіжки співробітниками ГУНП в Тернопільській області.
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