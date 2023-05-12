12.05.2023 08:59

Чорного лісоруба затримали у харківському метро

Затримано мешканця Харківщини, якого розшукували за порубку лісу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Повідомляється, що на станції метро працівники поліції виявили чоловіка, 40-річного мешканця Харківської області, який був у розшуку з 2021 року за незаконну порубку лісу.

Повідомлення про його затримку було передано особам, які розпочали розшук. Раніше на станції метро п рацівники відділу поліції в метрополітені виявили 59-річного мешканця міста Тернопіль, який розшукується за вчинення крадіжки співробітниками ГУНП в Тернопільській області. Раніше РЕДПОСТ писав, що



