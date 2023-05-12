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12.05.2023  09:39   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 14 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 36 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 433 осіб. Одужало 312 305 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1750 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 14 осіб (усі – мешканці міста Харкова). 13 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 5 - у Красноградському, по 2 - у Лозівському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 травня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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