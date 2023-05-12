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12.05.2023  10:31   Рита Парфенова

Харківщина під обстрілом: четверо цивильних постраждали від ворожих атак

11 травня росіяни завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Чугуївський район: рятувальники дістали з-під завалів постраждалу від ворожого обстрілу жінку
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, вдень 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали 16-річна дівчина та жінки 43 і 61 років. Постраждалих доставили до лікарні.Пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку, приватні будинки, адміністративна будівля та заклад освіти.
 
У місті Вовчанськ снаряд потрапив у приватний будинок. Постраждала 87-річна місцева мешканка, яка опинилася під завалами. Її госпіталізували до лікарні.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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