Харківщина під обстрілом: четверо цивильних постраждали від ворожих атак

12.05.2023 10:31 Рита Парфенова

11 травня росіяни завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

день 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали 16-річна дівчина та жінки 43 і 61 років. Постраждалих доставили до лікарні.Пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку, приватні будинки, адміністративна будівля та заклад освіти. Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, в

У місті Вовчанськ снаряд потрапив у приватний будинок. Постраждала 87-річна місцева мешканка, яка опинилася під завалами. Її госпіталізували до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.