12.05.2023 10:31 Рита Парфенова
Харківщина під обстрілом: четверо цивильних постраждали від ворожих атак
11 травня росіяни завдавали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області, вдень 11 травня військові російської федерації обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали 16-річна дівчина та жінки 43 і 61 років. Постраждалих доставили до лікарні.Пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку, приватні будинки, адміністративна будівля та заклад освіти.
У місті Вовчанськ снаряд потрапив у приватний будинок. Постраждала 87-річна місцева мешканка, яка опинилася під завалами. Її госпіталізували до лікарні.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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