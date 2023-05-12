12.05.2023 08:24 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 12 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 травня.

11 травня, близько 12:00 години, селище Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини зазнало обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Ворожі снаряди спрямовувалися на місцевий ринок та приватний сектор, спричинивши пошкодження приватних житлових будинків, торговельних павільйонів, а також приватного та спеціального транспорту комунального підприємства. В результаті обстрілу, на території одного з приватних домоволодінь виникла пожежа площею близько 70 квадратних метрів. Також спалахнув легковий автомобіль ВАЗ 2104, який був припаркований поруч з ринком. О 12:15 годині, на місце події прибули 2 відділення рятувальників з 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини, щоб загасити пожежу. О 13:12 годині всі поширені вогнем ділянки було прибрано. За попередніми даними, постраждалі дві жінки: одна 1961 року народження та інша 2006 року народження. Обидві були госпіталізовані до місцевої лікарні з середньою тяжкістю травм. Крім того, жінка 1980 року народження отримала забої, їй надано медичну допомогу на місці події.



Того ж дня, о 14:15 годині, ворожий вогонь з артилерійських гармат націлено на місто Вовчанськ, що входить до Вовчанської громади. Один із снарядів потрапив у приватний будинок, в результаті чого господиня будинку, народжена у 1935 році, опинилась під завалами. О 14:36 годині на місце події виїхали рятувальники з 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці МПК Вільча, з метою пошуку та порятунку жінки. Вони знайшли її під уламками зруйнованих будівельних конструкцій та передали медичному персоналу швидкої допомоги. Постраждала отримала поранення обличчя та кінцівок від осколків. Швидкою медичною допомогою постраждалу доставлено до лікувального закладу.



Протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілом;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів.



