12.05.2023 07:30 Рита Парфенова

12 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 травня відзначається професійне свято представниць однієї з найгуманніших професій – Міжнародний день медичних сестер.

Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни англійкою Флоренс Найнтінгейл. Тоді й сформувався стійкий стереотип: медсестра – це санітарка, яка виносить із поля бою поранених чи стоїть біля операційного столу.



Насправді медичні сестри - це фахівці, які отримали початкову медичну освіту і виконують приписи лікаря або фельдшера щодо догляду за хворими, це обов'язкові помічники лікарів, адже саме вони протягом всього терміну лікування безпосередньо працюють з пацієнтом. В даний час медичні сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я, оскільки в лікарській практиці велика частка медичних послуг виявляється виключно сестринським персоналом.



Хоча фактично святу Всесвітнього дня медичної сестри вже понад сто років, офіційно він був заснований лише 1974 року. День відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя зі 141 країни у професійну громадську організацію – Міжнародну раду медичних сестер.



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12 травня в Україні відзначають День екологічної освіти. Людство досягло такої стадії, коли антропогенний вплив на біосферу набуло незворотного характеру, різко загострилися протиріччя між зростаючими потребами суспільства і збіднілими можливостями природи. Екологічна освіта була висунута ЮНЕСКО та Програмою ООН з охорони навколишнього середовища до розряду основних засобів гармонізації взаємодії людини та природи.



Екологічна освіта і у світі, і в Україні вважається сьогодні пріоритетним напрямом навчання та виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Вищою і кінцевою метою екологічної освіти та виховання вважається формування ексцентричного типу екологічної свідомості, оскільки лише свідомість визначає поведінкові реакції людини, її вчинки, що виражаються в екологічній культурі.

Прикмети дня

Цього дня церква вшановує пам'ять Дев'яти мучеників Кізичних, які в 3 столітті проповідували християнство в місті Кизик у Малій Азії. За народними повір'ями, Дев'ять мучеників допомагають при тілесних хворобах та епідеміях. Тому й сам їхній день вважається днем цілителів. У цей час потрібно було вимовити спеціальну змову від дев'яти напастей. Він звучить так: «Щоб напасті крові не сушили, жилами не ходили, пухлини не наводили, кісток не ламали, суглобів не вернули; щоб людина була від землі чиста, від води світла». Був і такий звичай: треба було опівдні вийти на дорогу і поставити обличчя теплому вітру. Після цього здоров'я мало додатися на цілий рік.

Також цього дня

996 року в Києві освячено першу на Русі кам'яну церкву – Десятинну.



1888 – Чарльз Шерріл з легкоатлетичної команди Єльського університету вражає суперників по забігу, вперше прийнявши низький старт, що тепер став традиційним.



1907 – народилася Кетрін Хепберн, американська актриса. Згодом вона зменшила свій вік на два з лишком роки, приписавши собі дату народження свого молодшого брата – 8 листопада 1909 року. На її рахунку п'ятдесят ролей, серед них майже немає другорядних. Вона чотири рази отримувала "Оскара", а номінована була 12 разів. Її по праву називали не інакше як «національним надбанням США» та «першою леді кінематографа».



1941 – науковому суспільству було представлено перший у світі програмований комп'ютер. Модель називалася Z3 і була продемонстрована німецьким інженером Конрад Цузе в Берліні. У 30-х роках Цузе проектував літаки у компанії «Henschel Aircraft». У ході роботи йому доводилося виконувати величезні обсяги рутинних розрахунків. Тоді існували лише механічні калькулятори з десятковою системою обчислення, і Цузе зацікавила проблема автоматизації обчислень. Так що комп'ютер німецький інженер винайшов насамперед для того, щоб полегшити собі роботу.



1954 – УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.



2004 – в Англіканській церкві введено посаду веб-священика, в обов'язки якого входить опіка нової парафії, яка існує виключно в мережі.



2007 – Андрій Данилко посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення-2007», поступившись Марії Шерифович із Сербії.

Іменини відзначають:

Арсен, Артем, Богдан, Василь, Іван, Федот, Філімон, Хома.



