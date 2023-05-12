12.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Беручись сьогодні за якусь справу, не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили?

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки обіцяють Овну підтримку у фінансових справах! Це чудовий день для того, щоб присвятити його управлінню фінансами та примноженню капіталу. Отже, якщо у Овна є план, як підвищити свої доходи, – саме час почати його здійснювати. Розмова з начальством про збільшення зарплати, запуск нового проекту, грошові вкладення тощо. – будь-який крок Овна у потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємним тягарем у його гаманці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки наділяють Тельця здоровими амбіціями, ініціативою та енергією, що б'є через край! Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим, і оточуючим доведеться з цим змиритися. Люди хоч-не-хоч підтримуватимуть починання Тельця, якщо ж він воліє діяти один, то і тут має шанс досягти успіху. Відмінний день для того, щоб Телець розібрався з будь-якими справами, не відкладаючи їх у довгий ящик. Започатковані проекти практично приречені на успіх!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків може чекати дуже приємний і корисний сюрприз, причому зовсім несподіваний, буквально на порожньому місці! Можливо, Близнюки, йдучи вулицею, виявлять у себе під ногами велику купюру. Або ж вони виграють у лотерею, отримають забутий борг, подарунок від шанувальника… Варіантів може бути безліч, так що Близнюкам слід про всяк випадок бути готовим до будь-яких подарунків долі. І, щоб не пропустити їх, уважніше дивитися на всі боки, а також собі під ноги.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку важко втриматись, щоб не пустити гроші на вітер! Ситуація постійно спокушуватиме його зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в «надійну» справу. Не піддавайтесь цьому імпульсу! Навіть якщо вам здається, що ви не проживете без цієї речі і дня, добре все зважте і - відкладіть покупку. Щоб не спокушати долю, зірки радять Раку обминати яскраві вітрини стороною і не вмикати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Справа, якій Лев присвятив багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Це може бути фінансовий прибуток, премія, моральна віддача, визнання заслуг або просто приємний сюрприз – одним словом, успіх у будь-якому вигляді. Втім, Лев не схильний буде розслаблятися. Навпаки, успіх мобілізує його та змусить діяти активніше, адже одна справа – бачити мету, а інша – відчувати, як завдяки твоїм старанням вона стає дедалі ближче.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва перевершить себе в умінні не тільки заводити знайомства, а й зводити їх нанівець. Енергії, яку дарує їй день, вистачить для того, щоб мати нові зв'язки, як романтичні, так і ділові. А ось що стосується старих знайомих, то тут справа навпаки: Діва відрізнятиметься нестриманістю і ризикуватиме зіпсувати стосунки навіть із найкращим другом. Щоб цього не сталося, їй слід тримати свої образливі висловлювання при собі, тобто так, ніби вона спілкується з незнайомцем.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезах може раптово прокинутися ревнощі! Причому, не обов'язково, що це почуття буде спрямоване на кохану людину і що Терези матиме для цього привід. Друзі, рідні, колеги по роботі – практично будь-який ризикує стати об'єктом незрозумілої ревнощів та власницьких настроїв Терезів. Зірки радять не піддаватися спокусі з'ясовувати стосунки – нічого хорошого це не приведе. Краще подумайте про те, що друзі ваших друзів – не обов'язково ваші суперники. Вони можуть стати і вашими друзями також.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Не виключено, що Скорпіонові захочеться з кимось позмагатися! Здоровий азарт у нього здатний розпалити все, що завгодно, головне, щоб оточуючі зрозуміли: Скорпіон не гірший за інших. Не опирайтеся цьому імпульсу - він здатний внести родзинку та елемент гри у ваше життя. Головне, щоб усе було в міру, і змагання не перетворилося на Скорпіона на доказ своєї переваги.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю можуть виявитися по плечу речі, на які він був нездатний ще місяць чи навіть тиждень тому! Зірки додадуть йому активності та рішучості, а ще – удачливості у справах. Завдяки цьому, Стрілець точно знатиме, що йому робити і як. Єдине «але»: він знатиме і те, що мають робити інші. Навколишнім навряд чи сподобається думка заховатись у упряжку Стрільця, тому протягом дня Стрільцеві слід приготуватися до їхніх слабких спроб протестувати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг буде сповнений енергії та впевненості в собі! Ситуація змусить його постійно опинятися в центрі уваги, проте Козеріг не вдарить у бруд обличчям. Він зуміє як справитися зі своїми обов'язками, а й показати себе у вигідному світлі. Щоправда, Козерогу слід приготуватися до того, що така нескромна поведінка може спровокувати відверту заздрість оточуючих. Втім, це невелика ціна за те, щоб цілий день почуватися на коні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Для Водолія актуальна формула: «Все до дому!». Його дії будуть спрямовані на те, щоб принести користь своїй сім'ї, близьким людям чи самому житлу – наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зірки обіцяють, що будь-які кроки та покупки в цьому напрямку виявляться вдалими, потішивши і самого Водолія, і його близьких. Головне для нього – не порівнювати свій побут із чиїмось ще, інакше Водолій ризикує на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть у вирі подій! Зірки наділяють їх такими якостями, як енергійність, швидкість прийняття рішень та гострий розум. Їм буде важко залишатися на одному місці – ситуація може вимагати їхньої присутності відразу в кількох місцях! Втім, Риби і самі будуть не проти такої кипучої діяльності, тим більше, що вона обіцяє виявитися ще й корисною: якісь сьогоднішні події чи знайомства здатні зробити Рибам приємний сюрприз.



