Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
У п'ятницю, 12 травня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.
Тепла ніч та зоряне небо обіцяють гарний урожай.
Ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.
Якщо горобина зацвіла пізно, то буде пізня осінь.
Беручись сьогодні за якусь справу, не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили?
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
12 травня відзначається професійне свято представниць однієї з найгуманніших професій – Міжнародний день медичних сестер.
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