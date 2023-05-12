12.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 травня

У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+14°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 80%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +18°...+19°C (відчувається як +18°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +18°...+14°C (відчувається як +17°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У п'ятницю, 12 травня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. Народні прикмети

Тепла ніч та зоряне небо обіцяють гарний урожай.

Ясний схід сонця у цей день обіцяє хороше літо.

Якщо горобина зацвіла пізно, то буде пізня осінь.



