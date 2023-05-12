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12.05.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Жителів Харківської області попередили про пожежну небезпеку

Громадян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що 11-14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
У свою чергу рятувальники проводять навчання мешканців населених пунктів основам мінної безпеки, правилам пожежної безпеки в побуті та в екосистемах.
 
Наголосили на дотриманні загальних правил пожежної безпеки в побуті, належну експлуатацію електрогенераторів та безпечне використання відкритого вогню в побутових цілях.
 
Окремо було роз’яснено про суворе дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах, небезпеку при відвідуванні лісових масивів та можливе детонування вибухонебезпечних предметів під час пожеж на відкритих територіях.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 по 12 травня 2023 року сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 

Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  харків, погода, пожежі
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