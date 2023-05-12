ДТП у Харкові: автомобіль врізався в електроопору та перекинувся (фото)

Поліція проводить перевірку за фактом ДТП у Новобаварському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, аварія сталася 11 травня близько 20:00 по вулиці Нетеченська набережна.
Водійка “Audi Q5” не впоралась з керуванням, в’їхала у електроопору та перекинулась.
На момент ДТП у салоні було двоє людей. 21-річна водійка отримала травми, її доставили до лікарні. Пасажир транспортного засобу від госпіталізації відмовився.
Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 9 травня близько 2:45 неподалік селища Коробочкине в ДТП загинув 41-річний водій та пасажири легковика - 36-річна жінка і 56-річний чоловік.
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