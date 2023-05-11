11.05.2023 15:21 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники провели маштабні відновлювальні роботи у Слобідському районі
У роботах брали участь працівники трьох харківських комунальних підприємств.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківжилбуд», фахівці підприємств виконали провеи роботи у Слобідському районі:
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провели суботник на пр. Героїв Сталінграда;
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скосили траву на вул. Костичева, вул. Державінській, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Гагаріна, вул. Аерофлотській та ін.;
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пофарбували лавки, сегменти клумб та огорож на прибудинковій території на вул. Ньютона, пр. Льва Ландау, вул. Плеханівській, вул. Польовій та в проїзді Садовому;
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пофарбували всі елементи на дитячих майданчиках у дворах на пр. Героїв Сталінграда, вул. Ньютона та вул. Танкопія;
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триває завезення піску на ігрові майданчики;
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триває ремонт покрівлі будинків на вул. Енергетичній та вул. Мухачова.
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