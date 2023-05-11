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11.05.2023  15:21   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники провели маштабні відновлювальні роботи у Слобідському районі

У роботах брали участь працівники трьох харківських комунальних підприємств.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківблагоустрій», СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківжилбуд», фахівці підприємств виконали провеи роботи у Слобідському районі:
 
  • провели суботник на пр. Героїв Сталінграда;
  • скосили траву на вул. Костичева, вул. Державінській, пр. Льва Ландау, пр. Петра Григоренка, пр. Гагаріна, вул. Аерофлотській та ін.;  
  • пофарбували лавки, сегменти клумб та огорож на прибудинковій території на вул. Ньютона, пр. Льва Ландау, вул. Плеханівській, вул. Польовій та в проїзді Садовому;
  • пофарбували всі елементи на дитячих майданчиках у дворах на пр. Героїв Сталінграда, вул. Ньютона та вул. Танкопія;
  • триває завезення піску на ігрові майданчики;
  • триває ремонт покрівлі будинків на вул. Енергетичній та вул. Мухачова.
 
 
 
 
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, комунальники, харків
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