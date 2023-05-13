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13.05.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть отримати фінансову допомогу від міжнародників

На Харківщині поновили виплати грошової допомоги для постраждалих від війни осіб.

гроші
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Як зазначили у Міністерстві, кеш-підтримку надає громадська організація «Мартін-Клуб» у партнерстві з міжнародною організацією гуманітарної допомоги Mercy Corps за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.
 
Грошова допомога виплачується впродовж трьох місяців. Її розмір складає 2200 гривень на місяць на кожного члена домогосподарства.
 
Подавати заявку можуть люди, які не отримували грошову допомогу від інших благодійних організацій протягом останніх двох місяців.
 
Записатися на реєстрацію можна за телефоном гарячої лінії: 0 800 334 925. Гаряча лінія працює з понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00.
 
Щоб отримати допомогу, необхідно надати таку інформацію: 
 
  • індивідуальний податковий номер;
  • номер ID-картки чи паспорта;
  • кількість членів домогосподарства;
  • фактичне місце проживання;
  • номер банківського рахунку (реєстратор у жодному разі не запитує CVV-код).
Допомога виплачується на банківський рахунок отримувача, якого визначають члени домогосподарства.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що маленьким переселенцям Харківщини влаштували свято (фото).
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харків, допомога
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