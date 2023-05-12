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12.05.2023  20:05   Дмитро Колонєй

Маленьким переселенцям Харківщини влаштували свято (фото)

Захід організували благодійники та поліцейські Харківщини.

Влаштували свято маленьким переселенцям на Харківщині правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, поліцейські за підтримки благодійників оагнізували дітям низку розваг:
 
Безплатний боулінг, Солодкий стіл та зустріч із легендарним героєм та улюбленцем усіх дітей песиком Патроном - все це сьогодні чекало на малечу у боулінг-клубі «Магніт». 
 
Влаштували свято маленьким переселенцям на Харківщині правоохоронці
 
Організували свято для дітей з тимчасово переміщених сімей, що залишилися внаслідок російської агресії без житла, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом із керівником благодійного фонду «UkrAZfront» Ігорем Шитиковим та адміністрацією боулінг-клубу «Магніт». 
 
Влаштували свято маленьким переселенцям на Харківщині правоохоронці
 
Окрім розваг на хлопчиків і дівчат чекав інструктаж від пса Патрона з мінної безпеки під час поїздок на деокуповані території та території, розташовані поблизу лінії фронту.  Розваги для дітей провели у безпечному місці з дотриманням усіх заходів безпеки. 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  допомга, діти, харків
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