12.05.2023 20:05 Дмитро Колонєй

Маленьким переселенцям Харківщини влаштували свято (фото)

Захід організували благодійники та поліцейські Харківщини.

Як повідомляє РЕДПСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, поліцейські за підтримки благодійників оагнізували дітям низку розваг:

Безплатний боулінг, Солодкий стіл та зустріч із легендарним героєм та улюбленцем усіх дітей песиком Патроном - все це сьогодні чекало на малечу у боулінг-клубі «Магніт».

Організували свято для дітей з тимчасово переміщених сімей, що залишилися внаслідок російської агресії без житла, помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом із керівником благодійного фонду «UkrAZfront» Ігорем Шитиковим та адміністрацією боулінг-клубу «Магніт».

Окрім розваг на хлопчиків і дівчат чекав інструктаж від пса Патрона з мінної безпеки під час поїздок на деокуповані території та території, розташовані поблизу лінії фронту. Розваги для дітей провели у безпечному місці з дотриманням усіх заходів безпеки.



