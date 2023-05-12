12.05.2023 20:38 Дмитро Колонєй

На харківському проспекті нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців

Харківські поліцейські затримали правопорушника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 12 травня 2023 року, на проспекті Героїв Харкова, патрульні зупинили авто Peugeot за порушення ПДР. Під час спілкування виявилося, що водій нетверезий, тому правоохоронц запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,16 проміле алкоголю.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.



