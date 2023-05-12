    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На харківському проспекті нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців
12.05.2023  20:38   Дмитро Колонєй

На харківському проспекті нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців

Харківські поліцейські затримали правопорушника.

Намагався підкупити правоохоронців нетверезий Peugeot на харківському проспекті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, вдень 12 травня 2023 року, на проспекті Героїв Харкова, патрульні зупинили авто Peugeot за порушення ПДР. Під час спілкування виявилося, що водій нетверезий, тому правоохоронц запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,16 проміле алкоголю.
 
За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень. Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.
 
Намагався підкупити правоохоронців нетверезий Peugeot на харківському проспекті
 
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  хабар, водій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Надзвичайні події Харківського адвоката-хулігана спіймали на хабарі 13.04 Надзвичайні події Нетверезий водій пропонував патрульним 10 тисяч хабара у Харкові 04.04 Надзвичайні події Нетверезий водій пропонував хабар патрульним Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 