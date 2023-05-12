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12.05.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Понад десять капітальних та сотні поточних ремонтів планують зробити харківські комунальники до зими

Про сврї плани розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», тепловики планують виконати 12 капітальних та 288 поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем до зими.
 
Тепловикам потрібно підготувати систему опалення в понад 5 тис. будинків, а гарячого водопостачання - в майже 3,9 тис. Капітальний ремонт передбачає заміну комунікацій від техповерху до підвалу з заміною стояків у квартирах. А в рамках поточних ремонтів комунальники міняють лише найбільш проблемні ділянки трубопроводів. 
 
 
Також за графіком бригади виконують комплексну заміну транзитів, які проходять через підвали багатоповерхівок. Цього року у планах - понад 15 км. Металеві мережі гарячого водопостачання міняють на пластикові, які прослужать щонайменше 50 років. Як пояснив технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін, пластикові труби від шкідливого впливу кисню не страждають зовсім, тому і не піддаються корозії.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків, тепло, комунальники
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