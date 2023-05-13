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13.05.2023  10:50   

У Helsi українці знайшли записи до лікарів, яких вони не відвідували

Люди знайшли у профілях медичної програми записи про візити до лікарів, яких вони не відвідували.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «BBC News Україна».
 
Як зазначає видання, деякі українці зіткнулися з тим, що в  профілях медичної програми Helsi знайшли інформацію про візити до лікарів, яких вони не відвідували.
 
"Хтось прийшов у мій Helsi кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у мого сімейного лікаря", - написала у фейсбуці Наталка Макогон, колись комунікаційниця київського метро, яка зараз працює у реабілітаційному центрі Superhumans.
 
Крім цього, як зазначає «BBC News Україна» у Наталки Макогон на сторінці у Facebook понад 6 тисяч підписників. За день під її постом зібралося під дві сотні коментарів, у яких люди повідомили, що теж зіштовхнулися з фейковими записами.
 
У свою чергу керівник Helsi Євген Донець повідомив, що знає про цю ситуацію і заперечує версію про те, що медпортал з даними мільйонів українців могли зламати.
 
«Говорити про небезпеку даних — не вірно. Бо пацієнт бачить дані, які вніс лікар про нього, навіть якщо дані некоректні. 
 
У випадку, якщо дійсно помітили прийоми, на яких вас не було, є 3 шляхи вирішення.Зверніться до медзакладу, де працює лікар. Вони відмітять ваш прийом як такий, що не відбувся. 
 
Також зверніться до служби підтримки Helsi. Тоді ми самі звернемося до медзакладу. Протягом 2-х тижнів залишіть відгук на лікаря, який провів прийом. Це побачить і керівництво закладу і вплине на ситуацію.
 
Дані належать пацієнту, а за коректність їх внесення відповідає саме лікар.
 
Та, власне, саме користувачі сервісу Helsi можуть легко ці помилки виявити та тим самим здійснити контроль своїх медичних записів»,- розповів Євген Донець.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області бригади медиків приймали пологи у породіль.


Источник:   BBC News Україна
 Тэги:  медицина, helsi
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