13.05.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили порушників правил дорожнього руху та незаконний збут наркотиків

Протягом минулої доби поліція зареєструвала 989 повідомлень про правопорушення та події на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Працівники полку поліції особливого призначення виявили чоловіка 1983 року народження, який знаходився у розшуку, як особа, що покинула місце проживання, передбачене рішенням суду.

Правоохоронці виявили 4 водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 17 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.



