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13.05.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали відновлювати ще один зруйнований міст

На сьогоднішній день на п‘яти зруйнованих штучних спорудах розпочато роботи з повноцінного відновлення.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Повідомляється, що до кінця року при належному фінансуванні та дозволу всіх відповідних структур планується розпочати роботи з відновлення на всіх зруйнованих штучних спорудах. 
 
В результаті повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби відновлення. З моменту деокупації області, в об‘їзд зруйнованих штучних споруд було влаштовано 23 тимчасові переправи та на 1 об’єкті були закінчені роботи з аварійного відновлення мосту.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області проводять ремонт доріг.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 Тэги:  харків, дороги
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