13.05.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині почали відновлювати ще один зруйнований міст

На сьогоднішній день на п‘яти зруйнованих штучних спорудах розпочато роботи з повноцінного відновлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Повідомляється, що до кінця року при належному фінансуванні та дозволу всіх відповідних структур планується розпочати роботи з відновлення на всіх зруйнованих штучних спорудах.

В результаті повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 25 мостів, які знаходяться на балансі Служби відновлення. З моменту деокупації області, в об‘їзд зруйнованих штучних споруд було влаштовано 23 тимчасові переправи та на 1 об’єкті були закінчені роботи з аварійного відновлення мосту.



