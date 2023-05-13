Загибель людини та пошкоджені будинки від ворожих обстрілів: оперативна інформація від ХОВА

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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Протягом дня можливі будь-які несподіванки та сюрпризи. До інтуїції сьогодні варто прислухатися особливо – саме зараз вона здатна дати вам чимало цінних ідей та порад.
У Харкові хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів.
Щорічно другої суботи травня відзначається Всесвітній день справедливої торгівлі, а травень вважається місяцем справедливої торгівлі.
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