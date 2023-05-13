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13.05.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

Загибель людини та пошкоджені будинки від ворожих обстрілів: оперативна інформація від ХОВА

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі ферми, загинув 30-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок.
 
У cелі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.
 
Поблизу селища міського типу Борова Ізюмського району ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що сталися у Харкові та області.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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