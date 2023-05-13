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13.05.2023  19:34   Василь Голосний

У Харкові проходить виставка «Мати очима дітей» (фото)

У ТРЦ "Нікольський" проходить виставка дитячих малюнків «Мати очима дітей», присвячена Дню матері, який святкується в Україні 14 травня.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Виставка відбувається за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Побачити дитячі малюнки можна 13 та 14 травня з 10 до 21 години.

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Тэги:  харків, виставка, дитячі малюнки, день матері
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