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13.05.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії

Ворог продовжує здійснювати обстріл населених пунктів Харківської області.

Оперативна інформація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
 
Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Нестерне, Бударки на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківську область розміновує спецтехніка від Фонду Говарда Баффета.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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