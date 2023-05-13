13.05.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачних булочок з апельсиновою глазур'ю

Апельсиновий смаколик стане улюбленою стравою всієї родини, передає РЕДПОСТ .

Для приготування солодких булочок знадобляться такі інгредієнти:

Для тіста

200 мл молока;

2 столові ложки дрібно натертої апельсинової цедри;

150 мл апельсинового соку;

4 столові ложки вершкового масла;

1/4 склянки цукрового піску;

1 чайна ложка солі;

3 1/2 склянки борошна;

2 чайні ложки активних сухих дріжджів;

1 велике яйце, кімнатної температури.

Для начинки

2 столові ложки апельсинового джему;

1 столова ложка розтопленого вершкового масла;

2 чайні ложки цукрового піску;

1/2 чайної ложки мускатного горіха;

1/2 чайної ложки меленої кориці.

Для глазурі

1 склянка цукрової пудри;

3 столові ложки свіжого апельсинового соку;

1/4 чайної ложки ванільного екстракту.

Крок 1

Для тіста: обережно нагрійте молоко, апельсинову цедру і сік, вершкове масло, цукровий пісок і сіль у середній каструлі на середньому вогні, помішуючи, доки масло не розтане.

Крок 2

Змішайте половину борошна і дріжджі в мисці стаціонарного міксера або електричного ручного міксера, помішуючи ложкою. Додайте підігріту молочну суміш і збивайте на низькій швидкості, а потім додайте яйце. Збільшіть швидкість до високої; збивайте протягом 2-3 хвилин до отримання однорідної маси, потім зупиніться, щоб додати борошно, що залишилося. Збивайте на низькій швидкості, поки тісто не сформується в гладку кулю і почне відставати від стінок миски.

Крок 3

Злегка присипте робочу поверхню борошном. Сформуйте з тіста кулю та помістіть її в миску. Накрийте і дайте піднятися в теплому місці без протягів, поки воно не збільшиться вдвічі приблизно на 1 годину. Викладіть на посипану мукою поверхню і обомніть тісто, потім накрийте і залиште на 10 хвилин.

Крок 4

Поки тісто відпочиває, приготуйте начинку: виделкою змішайте джем і розтоплене масло в невеликій мисці, цукровий пісок, мускатний горіх і корицю в окремій мисці.

Крок 5

Розкачайте тісто у великий прямокутник, приблизно 30 на 25 см. Змастіть начинкою всю поверхню тіста, потім рівномірно посипте поверхню цукровою сумішшю. Зробіть з тіста рулет та наріжте на 14-16 однакових скибочок, покладіть зрізом вниз у форму, змазану маслом. Дайте тісту піднятися, поки воно не збільшиться вдвічі, приблизно 45 хвилин.

Крок 6

Для глазурі змішайте цукрову пудру, апельсиновий сік і ванільний екстракт до отримання однорідної маси.

Крок 7

Коли ви будете готові випікати, розігрійте духовку до 200 градусів. Розкрийте та запікайте (середня полиця) протягом 20 хвилин, поки вони не піднімуться та не стануть золотистими. Перекладіть на решітку для охолодження протягом 5 хвилин, потім рівномірно полийте глазур'ю верх теплих булочок. Подавати одразу.



