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14.05.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

река Лопань
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +11°...+18°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +20°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Народні прикмети

Негода цього дня передвіщає сурову і холодну майбутню зиму.
А якщо сонце сходить ясно – все літо буде гарне, погоже.
У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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