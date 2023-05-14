Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
Негода цього дня передвіщає сурову і холодну майбутню зиму.
А якщо сонце сходить ясно – все літо буде гарне, погоже.
У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття.
День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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