14.05.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +11°...+18°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 27%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +22°C). Вітер північний, 4 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 50%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +20°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст. Народні прикмети

Негода цього дня передвіщає сурову і холодну майбутню зиму.

А якщо сонце сходить ясно – все літо буде гарне, погоже.

У цей час у давнину проводжали весну і зустрічали проліття.



