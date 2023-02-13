13.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Міністерство внутрішніх справ Україи очолів Ігорь Клименко

Нового керівника відомства представив колективу Президент України Володимир Зеленський.



Портал МВС

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Портал МВС, Президент України представив колективу міністерства внутрішніх справ нового керівника – Ігоря Клименка. Також очільника МВС привітав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Найголовніше завдання, яке стоїть перед міністром внутрішніх справ – це довіра людей до правоохоронних органів і повага від громадян та керівництва держави до системи МВС. Сьогодні ми можемо фіксувати що поліції, гвардійцям, прикордонникам та іншим підрозділам системи МВС люди довіряють більше. Зокрема ми бачимо це через формування бригад, адже повага до служби – це одна з важливих причин чому люди йдуть на службу», - підкреслив президент України.

Представляючи колективу МВС нового очільника, Володимир Зеленський подякував Ігорю Клименку за показовий приклад керівника та зауважив, що завдання міністерства залишають незмінними.



