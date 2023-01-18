18.01.2023 18:31 Дмитро Колонєй

Тимчасовим очільником Міністерства внутрішніх справ став Ігорь Клименко

Рішення про призначення Ігоря Клименко ухвалив Уряд.



Тимчасовим очільником Міністерства внутрішніх справ став Ігорь Клименко



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, Ігор Клименко наразі буде поєднувати дві посади. Відтепер він буде одночасно заступником міністра внутрішніх справ – головою Нацполіції України і виконуватиме обов’язки міністра внутрішніх справ.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» Ігор Клименко зауважив, що авіакатастрофа, яка сталася сьогодні у Броварах, це – величезна трагедія і втрата для всього колективу Міністерства внутрішніх справ України:

«Ми всі спустошені. Ми втратили наших професійних керівників, авторитетних людей і товаришів. Ми побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладаються на МВС. Я хочу висловити слова співчуття рідним усіх загиблим у катастрофі. На сьогоднішній день наше основне завдання – продовження тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконувати всі завдання в пам'ять про наших товаришів, наших побратимів. Тому зробимо все, наш колектив Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, ДСНС, Національної гвардії, прикордонної служби, міграційної служби, щоби наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті».

Відповідаючи на запитання ведучих про можливі кадрові призначення, Ігор Клименко зауважив, що насамперед зусилля будуть спрямовані на стабілізацію роботи всіх органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України.



