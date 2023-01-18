Падіння гелікоптера в Броварах: СБУ розслідує декілька версій

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом авіатрощі в місті Бровари Київської області.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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