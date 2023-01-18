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18.01.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Падіння гелікоптера в Броварах: СБУ розслідує декілька версій

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом авіатрощі в місті Бровари Київської області.

Бровари
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ.
 
СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера в Броварах. Слідство розглядає кілька версій авіакатастрофи:
 
  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гелікоптера;
  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу. 
Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії. 
 
За попередньою інформацією в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. 
 

Источник:   СБУ
 Тэги:  авиакатастрофа, сбу
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