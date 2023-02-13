13.02.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Як економити електроенергію та допомогти енергетичній системі країни

Питання економії електроенергії дуже актуальне. З осені 2022 року економія світла стала не тільки особистою відповідальністю кожного, а й загальнодержавним інтересом.

Експерти YASNO в галузі енергетики зібрали поради, які допоможуть розвантажити енергетичну систему України, яка страждає від ворожих атак та скоротити обсяги споживання світла. Передає РЕДПОСТ.

Згідно з підрахунками енергетиків, прохання направлені до українців скоротити вживання світла дали результат у 7-20%.

Іноді буває так, що споживання світла навпаки зростає. Тому що люди одразу після ввімкнення світла одночасно вмикають всі електроприлади.

Аби заохотити українців витрачати менше кіловат, український уряд запровадив безкоштовну програму обміну ламп розжарювання на економні LED-лампи і всього за 4 дні українці обміняли вже мільйон таких ламп.

Для участі в програмі треба залишити заяву в застосунку «Дія» . Потім авторизуватись в застосунку, обрати Послуги – Обмін лампочок. Вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи. Зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Громадяни, які не використовують додаток «Дія», можуть просто залишити заявку на Укрпошті.

Також варто обирати техніку, яка «вміє» заощаджувати. У цьому зможуть допомогти розумні розетки, які вимикають або включають прилад. При купівлі нової побутової техніки варто обирайте прилади класів енергоефективності А та А+. Вони допоможуть економити до 30% світла.

Водночас не варто залишати прилади увімкненими в розетку, коли ними не користуються. Навіть у режимі очікування комп'ютер чи телевізор споживають електрику.

Також варто вимикати бойлер, коли він не потрібен, та зменшити температуру нагріву в робочому стані: 50-60 градусів може бути достатньо.

У електричний чайник, який використовує значну кількість електроенергії, варто наливати стільки води, скільки вам наразі потрібно.

Крім цього, фахівці зазначають, що прати повсякденні речі можна на короткому режимі.

Встановіть двозонний лічильник електроенергії, щоби вдвічі менше платити за використане після 23:00 світло. Це вкладення дозволить у майбутньому суттєво зекономити на комунальних платежах.

Таким чином, частину енергоємних приладів – бойлер, кондиціонер, обігрівач, зарядка телефонів та ноутбуків – можна перевести на нічний час роботи. А холодильник – і так працює цілодобово.

Загалом, таке рішення дозволить не лише заощадити на платіжках, а й розвантажити енергосистему в пікові години споживання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Харківської області вже обміняли 173 тисяч ламп розжарювання.



