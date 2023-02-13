13.02.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Мешканці Харківської області вже обміняли 173 тисяч ламп

Відповідно до програми енергозбереження, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, кожен повнолітній українець може обміняти до 5 ламп розжарювання на нові енергоощадні.

Жителі Харківської області на сьогодні вже отримали 173 092 LED-лампи. Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська. Передає РЕДПОСТ.

Щоб стати учасником програми, необхідно подати заявку в застосунку «Дія» та вказати, скільки ламп і на якому відділенні «Укрпошти» бажаєте отримати.

«У Харківській області видача триває по всій мережі стаціонарних відділень «Укрпошти». Сьогодні очікуємо чергову партію LED-ламп для жителів регіону. Загалом плануємо обміняти 1 мільйон лампочок», - розповіла Віта Ковальська.



