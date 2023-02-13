Мешканці Харківської області вже обміняли 173 тисяч ламп

Відповідно до програми енергозбереження, яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, кожен повнолітній українець може обміняти до 5 ламп розжарювання на нові енергоощадні.
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Якщо хочете звернути на себе увагу і досягти успіху, намагайтеся якнайменше скромничати. Краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення.
В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень і ввечері буде йти сніг.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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