В Україні продовжується обмін ламп розжарювання на LED

Рік тому в Україні розпочала роботу всеукраїнська програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським та підтримана Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
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