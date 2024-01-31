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31.01.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

В Україні продовжується обмін ламп розжарювання на LED

Рік тому в Україні розпочала роботу всеукраїнська програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським та підтримана Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.
 
Зазначається, що наразі проєкт вийшов на фінішну пряму. Для обміну ще доступно 10% світлодіодів від загальної кількості лампочок, наданих Європейським Союзом. Скористатися програмою можуть фізичні та юридичні особи, але за умови наявності ламп у відділеннях Укрпошти. 
 
Для отримання інформації стосовно наявності LED-ламп для обміну у відділеннях вашого міста, необхідно звернутися у контакт-центр Укрпошти за номером 0 800 300 545.
 
За рік реалізації програми понад 7 млн українців активно долучилися до процесу заміни старих жарівок у 23 тис. населених пунктів України завдяки розгалуженій логістичній інфраструктурі Укрпошти. Найбільш активно старі жарівки обмінювали мешканці Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що «Харківводоканал» нагадав абонентам, як передавати показання приладів обліку води.
 
Тэги:  лампи, укрпошта
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