31.01.2024 16:49 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах

Жінка під Харковом допомогала ворогу обслуговувати будівлі та обладнання.

отримавши пропозицію від окупантів, жінка стала «и. о. заведующего сектором административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Кондрашовском территориальном отделе ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ;

відповідала за підтримання в належному стані території навколо сільської ради, організовувала зберігання робочих інструментів;

займалась оформленням документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів.

Після деокупації через протиправну діяльність жінка потрапила в поле зору правоохоронців і отримала підозру.

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Наразі жінка у статусі обвинуваченої — її судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засуджено та оголошено у розшук мешканця передмістя, який слугував ворогові