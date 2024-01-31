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31.01.2024  16:49   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах

Жінка під Харковом допомогала ворогу обслуговувати будівлі та обладнання.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові судитимуть 55-річну жінку, яка перейшла на бік ворога. Під час окупації Куп’янського району мешканка с. Нечволодівки співпрацювала з загарбниками:
 
  • отримавши пропозицію від окупантів, жінка стала «и. о. заведующего сектором административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Кондрашовском территориальном отделе ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ;
  • відповідала за підтримання в належному стані території навколо сільської ради, організовувала зберігання робочих інструментів;
  • займалась оформленням документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів.
 
Після деокупації через протиправну діяльність жінка потрапила в поле зору правоохоронців і отримала підозру.
 
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Наразі жінка у статусі обвинуваченої — її судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові засуджено та оголошено у розшук мешканця передмістя, який слугував ворогові.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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