31.01.2024 16:49 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах
Жінка під Харковом допомогала ворогу обслуговувати будівлі та обладнання.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Харкові судитимуть 55-річну жінку, яка перейшла на бік ворога
. Під час окупації Куп’янського району мешканка с. Нечволодівки співпрацювала з загарбниками:
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отримавши пропозицію від окупантів, жінка стала «и. о. заведующего сектором административно-хозяйственного обеспечения» у так званому «Кондрашовском территориальном отделе ВГА Купянского района Харьковской области», про що було видано відповідний наказ;
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відповідала за підтримання в належному стані території навколо сільської ради, організовувала зберігання робочих інструментів;
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займалась оформленням документів щодо списання паливно-мастильних матеріалів.
Після деокупації через протиправну діяльність жінка потрапила в поле зору правоохоронців і отримала підозру.
Наразі жінка у статусі обвинуваченої — її судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові засуджено та оголошено у розшук мешканця передмістя, який слугував ворогові
.
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