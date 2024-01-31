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31.01.2024  14:33   

У Харкові засуджено та оголошено у розшук мешканця передмістя, який слугував ворогові

Чоловік під Харковом допомогав окупантам.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 41-річний безробітний чоловік з Руської Лозової співпрацював з ворогом:
  • навесні 2022 року приїхав до окупованого Купʼянська та свідомо пішов на співпрацю з російськими загарбниками;
  • добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления лесного хозяйства» так званої «ВГА Купянского района Харьковской области»;
  • координував виробничу діяльність фейкового «Купянского лесного хозяйства», створеного на базі українського підприємства;  
  • формував та погоджував бюджет для виплати заробітної плати у російських рублях працівникам вказаного підприємства;
  • він надавав вказівки щодо заготівлі деревини та здійснення перереєстрації усіх транспортних засобів, укладання трудових договорів та їх реєстрації в органах окупаційної влади. 
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Напередодні деокупаціі Харківщини колаборант втік на територію РФ. Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки колаборант ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються. 
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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