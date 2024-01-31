Прикордонники Харківщини продовжують наносити удари по ворогу (відео)

Прикордонників бригади «Сталевий Кордон» працюють над очищенням української землі від російського металобрухту.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, прикордонники бригади "Сталевий Кордон" ударними дронами атакували ворожий позашляховик, БТР та бліндаж
Комментариев: 0
Важливо поважати інтереси та почуття оточуючих. Якщо стикаєтеся з нетактовністю, спробуйте вирішити ситуацію за допомогою м'якого гумору.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Останнього дня січня своє професійне свято відзначають ювеліри – майстри, які вміють робити світ прекраснішим, а жінок – щасливішим.
влажность:
давление:
ветер: