    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники Харківщини продовжують наносити удари по ворогу (відео)
31.01.2024  14:10   Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини продовжують наносити удари по ворогу (відео)

Прикордонників бригади «Сталевий Кордон» працюють над очищенням української землі від російського металобрухту.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, прикордонники бригади "Сталевий Кордон" ударними дронами атакували ворожий позашляховик, БТР та бліндаж

У тимчасово окупованій території Харківщини воїни 15 мобільного прикордонного загону активно виконують місію з очищення української землі від російського металобрухту.

Чергова ефективна операція прикордонників призвела до поразки ворожого позашляховика, БТР та бліндажа за допомогою ударних дронів. Це ще один важливий крок у напрямку досягнення спільної мети - Перемоги!

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як  прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Армія Відео, як прикордонники Харківщини знищили замаскований ворожий автомобіль 23.01 Армія На Харківщині прикордонники знищили ворожий автомобіль 16.01 Армія Бійці «Сталевого кордону» на Харківщині «вітають» ворога з добрим ранком (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 