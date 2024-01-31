Прикордонники Харківщини продовжують наносити удари по ворогу (відео)

У тимчасово окупованій території Харківщини воїни 15 мобільного прикордонного загону активно виконують місію з очищення української землі від російського металобрухту.

Чергова ефективна операція прикордонників призвела до поразки ворожого позашляховика, БТР та бліндажа за допомогою ударних дронів. Це ще один важливий крок у напрямку досягнення спільної мети - Перемоги!

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.