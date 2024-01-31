31.01.2024 15:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка з гранатою та наркотиками переховувалася від закону

Як на Харківщині спіймали зловмисницю розповіли правоохоронці.

Про неї поліцейські Малинівської тергромади дізналися від місцевої мешканки. Вона розповіла про підозрілих осіб, які приходили до однієї з квартир по вулиці Соїча.

Поліцейські виїхали за адресою. Вже у коридорі чекав на них сюрприз - граната. Тому вони викликали на місце події слідчо-оперативну групу Чугуївського райуправління поліції.

Поліцейські оглянули помешкання та виявили:

гранату з підривачем,

чотири зіп-пакета з психотропною речовиною «PVP»,

зіп-пакет з канабісом,

декілька пристроїв для вживання наркотичних речовин.

Усе виявлене поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Слідчі відкрили справи про зберігання накротиків та зброї.

До того ж вичвилося, що жінка намагалася уникнути відповідальності за зберігання наркотичних речовин, з якими її було затримано рік тому харківськими поліцейськими. Жінка ухилялася від відбування покарання, за що її було оголошено у розшук.

Правоохоронці доставили правопорушницю до Чугуївського районного управління поліції. Жінку передали колегам, які ініціювали розшук.