    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На Харківщині продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах
31.01.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах

Спеціальні машини, механізми та дорожні робочі зрізають асфальт на пошкоджених ділянках, зачищають заглиблення, підгрунтовують та заново вкладають асфальтобетонну суміш.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Наразі роботи ведуться на трасах M-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
 
«В умовах відсутності фінансування наразі це єдиний вихід, щоб покращити стан дорожнього полотна та забезпечити нормальний проїзд там, де покриття було суттєво пошкоджене через зимові коливання температури та тривалу відсутність капітальних ремонтів.
 
В першу чергу йдеться про забезпечення логістики для посилення обороноздатності України, евакуаційні маршрути, шляхи міжнародного, національного та регіонального значення»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що частина споживачів Харківщини залишається без світла через ворожі удари.
 

 

Тэги:  харків, дорога
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.01 Надзвичайні події На Харківщині чоловік вчиняв домашнє насильство щодо співмешканки 31.01 ЖКГ Харківські комунальники модернізують теплові пункти 31.01 Надзвичайні події У Харкові судитимуть посадовицю при окупантах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 