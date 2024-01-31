31.01.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах

Спеціальні машини, механізми та дорожні робочі зрізають асфальт на пошкоджених ділянках, зачищають заглиблення, підгрунтовують та заново вкладають асфальтобетонну суміш.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Наразі роботи ведуться на трасах M-03 Київ – Харків – Довжанський та М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

«В умовах відсутності фінансування наразі це єдиний вихід, щоб покращити стан дорожнього полотна та забезпечити нормальний проїзд там, де покриття було суттєво пошкоджене через зимові коливання температури та тривалу відсутність капітальних ремонтів.

В першу чергу йдеться про забезпечення логістики для посилення обороноздатності України, евакуаційні маршрути, шляхи міжнародного, національного та регіонального значення»,- йдеться у повідомленні.