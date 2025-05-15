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15.05.2025  15:17   Дмитро Колонєй

Харківські ремонтники за тиждень відновили 1,5 км мереж освітлення

Які роботи виконували по місту виконували електромонтери поінформували у харківському КП «Міськсвітло».

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригали комунального підприємства протягом тижня зробили більш комфортними у темний час доби вулиці міста:
 
  • усунули понад 35 аварій на мережах зовнішнього освітлення;
  • замінили сім опор, 174 світильники та понад 430 ламп;
  • відремонтували  253 світильники;
  • відновили роботу 1,5 км мереж.
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