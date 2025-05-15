15.05.2025 14:50

У Харківській області завершують реконструкцію мосту, який знищили окупанти

На Харківщині завершують реконструкцію одного з мостів, який було знищено у 2022 році. Після деокупації громади одразу було розпочато реконструкцію штучної споруди.

Фото надали у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

«Для прифронтових регіонів роботи з відновлення транспортної логістики дорогами та штучними спорудами необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад. Крім того, така робота необхідна для забезпечення військової логістики та евакуації поранених та місцевих.

Спочатку фахівці влаштували тимчасову переправу, зруйновану споруду демонтували, а потім взялися до відбудови мосту. Відновлена конструкція розрахована вже під сучасні навантаження. Увесь робочий процес контролюється незалежним інженером-консультантом та технічним наглядом.

Міст вже збудовано повністю. Фахівці влаштували новий фундамент, опори, ригелі. Встановили балки прогонових будов та монолітну залізобетонну плиту. На проїзній частині зробили гідроізоляцію та асфальтобетонне покриття, влаштували водовідведення та сполучення споруди з підходами.

Наразі тривають роботи з облаштування підходів до моста, а відкриття руху планується на початку червня», - йдеться у повідомленні.

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