13.02.2023 16:20 Віталій Хінєвіч
У Харкові сталася пожежа на території приватного підприємства
Рятувальники боролися із вогнем у Основ'янському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що 13 лютого о 13.31 рятувальники отримали інформацію про пожежу на приватному підприємстві.
До місця події негайно виїхали 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах, автодрабина та спеціальний аварійно-рятувальних автомобіль.
На момент прибуття пожежних вогонь поширився площею 30 квадратних метрів. Горів дах виробничої будівлі майстерні. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню.
Вогонь ліквідували о 15.24, постраждалих виявлено не було.
За попередніми даними причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області на міні підірвався
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