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13.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові сталася пожежа на території приватного підприємства

Рятувальники боролися із вогнем у Основ'янському районі.

Пожежа Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 13 лютого о 13.31 рятувальники отримали інформацію про пожежу на приватному підприємстві.
 
До місця події негайно виїхали 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах, автодрабина та спеціальний аварійно-рятувальних автомобіль.
 
На момент прибуття пожежних вогонь поширився площею 30 квадратних метрів. Горів дах виробничої будівлі майстерні. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню.
 
Вогонь ліквідували о 15.24, постраждалих виявлено не було.
 
За попередніми даними причиною виникнення пожежі є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на міні підірвався працівник «Харківобленерго».
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харьков, харків
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