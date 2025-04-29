29.04.2025 16:19 Дмитро Колонєй

Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме

Стало відомо, на який термін, де та чому відключать світло у Харкові.



Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , за інформацією "Харківобленерго" через проведення ремонтних робіт у середу, 30 квітня 2025 року, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі Індустріального р-ну на наступних вулицях міста:

Автоматний пр-д,

Біблика вул.,

Верстатний пров.,

1-й Верстатний в-д,

2-й Верстатний в-д,

Дробицька вул.,

Електровозна вул.,

Електровозний в-д,

Електровозний пр-д,

Івана Каркача б-р,

Івана Каркача в-д,

Івана Каркача пр-д,

Івана Каркача пров.,

Конструкторська вул.,

Конструкторський пров.,

Лазурна вул.,

Луї Пастера пр-д,

Миру вул.,

Мохнацька вул.,

Мохнацький в-д,

Новицька вул.,

Підшипникова вул.,

Підшипниковий пров.,

Плиткова вул.,

Плиткове сел.,

Плитковий в-д,

Плитковий пр-д,

Плитковий тупик,

Пономаренківська вул.,

Пономаренківський в-д,

Пономаренківський пр-д,

Пономаренківський пров.,

П'ятихатська вул.,

Роганська вул.,

Роганський пр-д,

Сепараторний пр-д,

Тиха вул.,

Уютна вул.,

Шарикова вул.,

Шариковий в-д.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram