29.04.2025 16:19 Дмитро Колонєй
Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме
Стало відомо, на який термін, де та чому відключать світло у Харкові.
Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за інформацією "Харківобленерго" через проведення ремонтних робіт у середу, 30 квітня 2025 року, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені
споживачі Індустріального р-ну на наступних вулицях міста:
-
Автоматний пр-д,
-
Біблика вул.,
-
Верстатний пров.,
-
1-й Верстатний в-д,
-
2-й Верстатний в-д,
-
Дробицька вул.,
-
Електровозна вул.,
-
Електровозний в-д,
-
Електровозний пр-д,
-
Івана Каркача б-р,
-
Івана Каркача в-д,
-
Івана Каркача пр-д,
-
Івана Каркача пров.,
-
Конструкторська вул.,
-
Конструкторський пров.,
-
Лазурна вул.,
-
Луї Пастера пр-д,
-
Миру вул.,
-
Мохнацька вул.,
-
Мохнацький в-д,
-
Новицька вул.,
-
Підшипникова вул.,
-
Підшипниковий пров.,
-
Плиткова вул.,
-
Плиткове сел.,
-
Плитковий в-д,
-
Плитковий пр-д,
-
Плитковий тупик,
-
Пономаренківська вул.,
-
Пономаренківський в-д,
-
Пономаренківський пр-д,
-
Пономаренківський пров.,
-
П'ятихатська вул.,
-
Роганська вул.,
-
Роганський пр-д,
-
Сепараторний пр-д,
-
Тиха вул.,
-
Уютна вул.,
-
Шарикова вул.,
-
Шариковий в-д.
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