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29.04.2025  16:19   Дмитро Колонєй

Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме

Стало відомо, на який термін, де та чому відключать світло у Харкові.


Не буде світла у будинках на десятках вулиць Харкова: погляньте де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією "Харківобленерго" через проведення ремонтних робіт у середу, 30 квітня 2025 року, з 9:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі Індустріального р-ну на наступних вулицях міста:
  • Автоматний пр-д,
  • Біблика вул.,
  • Верстатний пров.,
  • 1-й Верстатний в-д,
  • 2-й Верстатний в-д,
  • Дробицька вул.,
  • Електровозна вул.,
  • Електровозний в-д,
  • Електровозний пр-д,
  • Івана Каркача б-р,
  • Івана Каркача в-д,
  • Івана Каркача пр-д,
  • Івана Каркача пров.,
  • Конструкторська вул.,
  • Конструкторський пров.,
  • Лазурна вул.,
  • Луї Пастера пр-д,
  • Миру вул.,
  • Мохнацька вул.,
  • Мохнацький в-д,
  • Новицька вул.,
  • Підшипникова вул.,
  • Підшипниковий пров.,
  • Плиткова вул.,
  • Плиткове сел.,
  • Плитковий в-д,
  • Плитковий пр-д,
  • Плитковий тупик,
  • Пономаренківська вул.,
  • Пономаренківський в-д,
  • Пономаренківський пр-д,
  • Пономаренківський пров.,
  • П'ятихатська вул.,
  • Роганська вул.,
  • Роганський пр-д,
  • Сепараторний пр-д,
  • Тиха вул.,
  • Уютна вул.,
  • Шарикова вул.,
  • Шариковий в-д.

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Тэги:  світло, віключення, харків, ремонт
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