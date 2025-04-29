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29.04.2025  16:30   Віталій Хіневич

В Основ'янському районі Харкова комунальники оперативно усувають аварії на мережах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» з початку року ліквідовано 98 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

 
Також зусиллями ремонтників капітально відремонтовано 87 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та упорядковано 100 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Ігор Кім, сьогодні бригади працюють над усуненням аварійної ситуації на водоводі діаметром 1200 мм на Аерокосмічному проспекті.
 
«Цей трубопровід здійснює водопостачання мешканців кількох районів Харкова. Перед початком проведення комплексних робіт досконально проаналізували ситуацію і визначили план дій. Досвідчені районні бригади, забезпечені необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами, оперативно розпочали усунення пошкодження. Після завершення всіх необхідних заходів щодо ліквідації аварійної ситуації виконаємо благоустрій території», - зазначив Ігор Кім.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.
 
Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.   
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у квітні техобслуговування пройшли 200 багатоквартирних будинків Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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