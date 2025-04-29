29.04.2025 16:00

Мешканка Куп'янського району очолювала комунальне підприємство загарбників: СБУ затримала колаборантку

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилася 58-річна мешканка Куп'янського району, яка до війни була майстром в одному з місцевих комунальних підприємств.

Після захоплення району рашистами у 2022 році жінка вирішила скористатися ситуацією і добровільно погодилась отримати від окупантів підвищення. У липні 22-го її призначили «и.о. начальника» у незаконно створеному окупантами комунальному підприємстві так званої «Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

На цій посаді колаборантка забезпечувала окупантів матеріальними ресурсами, які були на балансі захопленого українського підприємства. Зокрема, за її керівництва російські загарбники безперешкодно користувалися комунальним житлом, приміщеннями для ремонту і зберігання військової техніки, мали доступ до водонапірної станції.

Також, ворожа поплічниця організовувала роботу цього підприємства в інтересах рашистів, виплачувала працівникам заробітну плату в російських рублях, звітувала про свою роботу до незаконної адміністрації держави-агресора.

Після деокупації району колаборантка переїхала до Харкова, де сподівалася «загубитися» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних оперативниками спецслужби доказів їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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