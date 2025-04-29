    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині хитрі ділки обшахраювали бюджет на 150 тисяч
29.04.2025  15:34   Дмитро Колонєй

На Харківщині хитрі ділки обшахраювали бюджет на 150 тисяч

Прокуратура викрила схему з переплатою за світло на Харківщині.


На Харківщині хитрі ділки обшахраювали бюджет на 150 тисяч
Як повідомляє РЕДПОСТ, у 2022 році між відділом освіти Зміївської міської ради та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. 
 
У подальшому сторони підписали низку додаткових угод, якими без об’єктивного обґрунтування збільшено вартість 1 кВт/год, водночас зменшено загальний обсяг постачання.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, відповідно до якої зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 41. Зокрема, відповідно до пункту 2 частини 5 зазначеної статті, у разі коливання ціни товару на ринку — як у бік збільшення, так і у бік зменшення — сторони мають право змінювати умови договору щодо ціни товару, але не більше ніж на 10% та без збільшення загальної суми договору.
 
У результаті дії додаткових угод призвели до надмірної сплати з бюджету понад 150 тис. грн, які ТОВ отримало без законних підстав.
 
Звернення прокурора до суду — це не лише юридична позиція, а й крок на захист суспільного інтересу: відновлення законності та забезпечення належного й ефективного розпорядження бюджетними коштами.
 
Керівник Чугуївської окружної прокуратури  Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю електричної енергії та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів у сумі понад 150 тис. гривень.  
 
Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.
 
 
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Надзвичайні події Судитимуть службовця, який розтратив мільйони гривень на Харківщині 16.04 Надзвичайні події Аферисти ошукують учасників НМТ 10.04 Надзвичайні події Правоохоронці попереджають мешканців Харкова про шахрайську схему
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 