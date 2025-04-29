29.04.2025 15:34 Дмитро Колонєй

На Харківщині хитрі ділки обшахраювали бюджет на 150 тисяч

Прокуратура викрила схему з переплатою за світло на Харківщині.



На Харківщині хитрі ділки обшахраювали бюджет на 150 тисяч



Як повідомляє РЕДПОСТ , у 2022 році між відділом освіти Зміївської міської ради та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії.

У подальшому сторони підписали низку додаткових угод, якими без об’єктивного обґрунтування збільшено вартість 1 кВт/год, водночас зменшено загальний обсяг постачання.

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Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, відповідно до якої зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 41. Зокрема, відповідно до пункту 2 частини 5 зазначеної статті, у разі коливання ціни товару на ринку — як у бік збільшення, так і у бік зменшення — сторони мають право змінювати умови договору щодо ціни товару, але не більше ніж на 10% та без збільшення загальної суми договору.

У результаті дії додаткових угод призвели до надмірної сплати з бюджету понад 150 тис. грн, які ТОВ отримало без законних підстав.

Звернення прокурора до суду — це не лише юридична позиція, а й крок на захист суспільного інтересу: відновлення законності та забезпечення належного й ефективного розпорядження бюджетними коштами.

Керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю електричної енергії та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів у сумі понад 150 тис. гривень.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.