15.05.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

«Нова пошта» відкрила друге відділення в Литві

Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Нову пошту».

Почало роботу вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою місто Каунас, Studentų g. 16. Термін доставки складає 5 робочих днів.

Варто зазначити, що перше відділення Nova Post відкрито у березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.

Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.



