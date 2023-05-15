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15.05.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

«Нова пошта» відкрила друге відділення в Литві

Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України й через відділення.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Нову пошту».
 
Почало роботу вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг. Працює відділення щодня за адресою місто Каунас, Studentų g. 16. Термін доставки складає 5 робочих днів.
 
Варто зазначити, що перше відділення Nova Post відкрито у березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.
 
Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати і за закордонним паспортом.
 

Источник:   Нова пошта
 Тэги:  нова пошта
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