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15.05.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині правоохоронці перевірили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах

Поліцейські дізналися про умови мешкання сімей, а також дотримання дорослими батьківських обов'язків у вихованні дітей.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники ювенальної превенції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП разом з працівниками служби у справах дітей Зміївської міської ради і соціальних працівників здійснили виїзд в села Таранівка та Борова Чугуївського району, щоб відвідати родини, які перебувають на контролі служби у справах дітей. 
 
Під час перевірки виявили, що в одній із родин в селі Борова мати трьох малолітніх осіб знаходилася в нетверезому вигляді. Поліцейські склали щодо жінки протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Також працівники поліції провели з батьками профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків та дотримання санітарно-гігієнічних норм в будинках.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік протизаконно наловив риби на десятки тисяч гривень.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, родини
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