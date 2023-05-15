15.05.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині правоохоронці перевірили родини, які опинилися у складних життєвих обставинах

Поліцейські дізналися про умови мешкання сімей, а також дотримання дорослими батьківських обов'язків у вихованні дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники ювенальної превенції відділу поліції № 2 Чугуївського РУП разом з працівниками служби у справах дітей Зміївської міської ради і соціальних працівників здійснили виїзд в села Таранівка та Борова Чугуївського району, щоб відвідати родини, які перебувають на контролі служби у справах дітей.

Під час перевірки виявили, що в одній із родин в селі Борова мати трьох малолітніх осіб знаходилася в нетверезому вигляді. Поліцейські склали щодо жінки протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також працівники поліції провели з батьками профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків та дотримання санітарно-гігієнічних норм в будинках.



