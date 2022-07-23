23.07.2022 18:45 Віталій Хінєвіч

В Україні запустять грантову програму для виробників дронів

Міністр цифрової трансформації анонсував запуск програми для допомоги українським стартаперам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що 23 липня, під час зустрічі з журналістами на другому Саміті перших леді й джентльменів, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україні потрібно, щоб кожну хвилину на фронті, на другу-третю лінію оборони — до 200 кілометрів, було 200 дронів, і для першої лінії — постійно до 10 тисяч дронів.

"У нас вже працюють школи для пілотів дронів і ми вже зараз запускаємо ще майстерні, де будуть лікуватися ці дрони. Ми будуємо таку екосистему і, сподіваюсь, найближчим часом ми отримаємо дрони. Їх не вистачає на ринку, щоб забезпечити всі потреби", — повідомив Михайло Федоров.

За його словами, найближчими тижнями буде запущена програма і гранти будуть видаватися для тих українських стартапів, які виробляють дрони.

"Ми зараз активно почнемо створювати умови аби такі компанії з'являлися в Україні", — зазначив Федоров.