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23.07.2022  18:45   Віталій Хінєвіч

В Україні запустять грантову програму для виробників дронів

Міністр цифрової трансформації анонсував запуск програми для допомоги українським стартаперам.

Михайло федоров
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 23 липня, під час зустрічі з журналістами на другому Саміті перших леді й джентльменів, Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що Україні потрібно, щоб кожну хвилину на фронті, на другу-третю лінію оборони — до 200 кілометрів, було 200 дронів, і для першої лінії — постійно до 10 тисяч дронів.
 
"У нас вже працюють школи для пілотів дронів і ми вже зараз запускаємо ще майстерні, де будуть лікуватися ці дрони. Ми будуємо таку екосистему і, сподіваюсь, найближчим часом ми отримаємо дрони. Їх не вистачає на ринку, щоб забезпечити всі потреби", — повідомив Михайло Федоров.
 
За його словами, найближчими тижнями буде запущена програма і гранти будуть видаватися для тих українських стартапів, які виробляють дрони.
 
"Ми зараз активно почнемо створювати умови аби такі компанії з'являлися в Україні", — зазначив Федоров.
 
Нагадаємо, в додатку «Дія» з’являться англомовні версії документів.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  дроны
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