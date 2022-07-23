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23.07.2022  19:30   Віталій Хінєвіч

Оперативна інформація на вечір 23 липня по Харкову та регіону від ЗСУ (відео)

На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших.
 
Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.
 
Нагадаємо, російські військові о 6:30 23 липня обстріляли Основ'янський та Київський район Харкова.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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