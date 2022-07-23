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23.07.2022  20:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили факт незаконної торгівлі

У Новобаварському районі виявили правопорушення.

Незакона торгівля сигаретами у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 23 липня правоохоронці у Новобаварському районі Харкова зупинили незаконну торгівлю тютюновими виробами.
 
Було вилучено 6142 пачки цигарок, які продавалися без ліцензії.
 
Щодо правопорушника було складено протокол відповідно до статті 164 Адміністративного кодексу України.
 
Нагадаємо, група осіб у Харкові грабувала квартири.
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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