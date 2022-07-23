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23.07.2022  20:50   Віталій Хінєвіч

Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

У 75 країнах світу зареєстрували випадків захворювання на мавпячу віспу.

Мавпяча віспа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що голова організації ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засідання заявив, що у 75 країнах світу зареєстрували понад 16 тисяч випадків захворювання. Від хвороби загинуло 5 громадян.
 
«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення»,- зазначив Тедрос Аданом Гебреєсус.
 
На думку голови ВООЗ, на сьогоднішній день в Європі високий ризик захворювання і не виключено, що існуватиме ризик подальшого міжнародного поширення мавпячої віспи.
 
Тедрос Аданом Гебреєсус відзначив, що надзвичайну ситуацію оголошено через низку причин:
 
  • швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах;
  • були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану;
  • порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ;
  • наукові дослідження вірусу, які все ще не є повноцінними і вимагають продовження;
  • ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.

Нагадаємо, Уряд представив проєкт Плану відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  медицина, оспа обезьян
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