23.07.2022 20:50 Віталій Хінєвіч

Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію

У 75 країнах світу зареєстрували випадків захворювання на мавпячу віспу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що голова організації ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засідання заявив, що у 75 країнах світу зареєстрували понад 16 тисяч випадків захворювання. Від хвороби загинуло 5 громадян.

«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення»,- зазначив Тедрос Аданом Гебреєсус.

На думку голови ВООЗ, на сьогоднішній день в Європі високий ризик захворювання і не виключено, що існуватиме ризик подальшого міжнародного поширення мавпячої віспи.

Тедрос Аданом Гебреєсус відзначив, що надзвичайну ситуацію оголошено через низку причин:

швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах;

були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану;

порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ;

наукові дослідження вірусу, які все ще не є повноцінними і вимагають продовження;

ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.

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