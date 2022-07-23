23.07.2022 20:50 Віталій Хінєвіч
Мавпяча віспа: ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію
У 75 країнах світу зареєстрували випадків захворювання на мавпячу віспу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Суспільне.
Повідомляється, що голова організації ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус на засідання заявив, що у 75 країнах світу зареєстрували понад 16 тисяч випадків захворювання. Від хвороби загинуло 5 громадян.
«Я вирішив, що глобальний спалах мавпячої віспи являє собою надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка має міжнародне значення»,- зазначив Тедрос Аданом Гебреєсус.
На думку голови ВООЗ, на сьогоднішній день в Європі високий ризик захворювання і не виключено, що існуватиме ризик подальшого міжнародного поширення мавпячої віспи.
Тедрос Аданом Гебреєсус відзначив, що надзвичайну ситуацію оголошено через низку причин:
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швидке поширення вірусу. Випадки захворювання були виявлені в 75 країнах;
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були дотримані три головні критерії для оголошення надзвичайного стану;
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порада Комітету з надзвичайної ситуації ВООЗ;
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наукові дослідження вірусу, які все ще не є повноцінними і вимагають продовження;
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ризик для здоров'я людини і швидкість поширення.
Нагадаємо, Уряд представив проєкт Плану відновлення системи охорони здоров’я України від наслідків війни.
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